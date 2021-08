Precipita un ultraleggero a Roccapietra e prende fuoco. Salvi gli occupanti

Precipita un ultraleggero a Roccapietra e prende fuoco. Sul posto i vigili del fuoco di Varallo.

Precipita un ultraleggero a Roccapietra

Nella mattinata di oggi, venerdì 13 agosto, intorno alle 11, un aereo biposto ultraleggero è precipitato al suolo nella zona industriale di Roccapietra. Era decollato dall’avio superficie “Il Picchio” di Borgo Ticino e, dopo un sorvolo dell’avio superficie di Roccapietra, a causa di un problema al motore ha perso improvvisamente quota. Così ha impattato a terra, prendendo immediatamente fuoco.

Incolumi i due occupanti, che hanno riportato solo lievi ustioni. Il personale medico li ha trasportati in ospedale in codice giallo per controlli più approfonditi. Sul posto i vigili del fuoco di Varallo, che hanno estinto le fiamme che avvolgevano completamente il velivolo.

