Ragazzo di 16 anni si toglie la vita lanciandosi nel vuoto

L’altra mattina un ragazzo ha deciso di farla finita e si è gettato nel vuoto da una terrazza, vicino al parcheggio multipiano nel cuore del centro di Moncalieri. Aveva solo 16 anni.

Come riporta Prima Torino, il giovane studente è precipitato dalla ringhiera del parcheggio che sporge su strada Torino, dopo un volo di decine di metri. Una tragedia che ha scosso fortemente la comunità moncalierese e che ha fatto venire in mente i tanti casi avvenuti in cintura negli ultimi anni.

La lettera

Il 16enne, prima di buttarsi giù, aveva scritto una breve lettera (poi inserita nei pantaloni utilizzati per i suoi ultimi attimi di vita) indirizzata al padre, spiegando il suo malessere verso la vita, il senso di infelicità.

Sul posto sono intervenuti sul posto i vigili, il personale del 118 che non ha potuto dare nessuno tipo di aiuto al ragazzino in quanto è morto sul colpo.

Foto d’archivio