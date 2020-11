Recuperate dai Carabinieri 22 tonnellate di granulari plastici rubate a Cossato. Blitz in Lombardia. I Carabinieri di Cossato recuperano merce trafugata per oltre 40 mila euro.

Azienda cossatese raggirata: mai consegnato il carico di materiale bioplastico

Avevano incaricato un corriere di occuparsi della spedizione del prezioso carico in Germania, ma il materiale collocato sul camion per il trasporto e regolarmente partito non era mai giunto a destinazione. Accortisi del raggiro, i titolari dell’azienda cossatese attiva nella produzione di composti granulari bioplastici si erano rivolti ai carabinieri di Cossato.

Le indagini

Come riprota La Provincia di Biella, sentite le vittime e raccolti i primi essenziali elementi, gli investigatori hanno portato avanti una riservata attività sotto la guida della Procura biellese, studiando le dinamiche che regolano il particolare mercato dei polimeri semilavorati per uso industriale. Per questo, allo scopo di capire quale strada avesse preso il costoso prodotto, le indagini sono state allargate alle località in cui questo materiale viene trattato, anche con la collaborazione dei colleghi delle province interessate, sino a quando, grazie al paziente lavoro svolto, gli inquirenti hanno localizzato la zona in cui il difficile “carico” era stato proposto in vendita senza successo.

