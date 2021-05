Scandalo tempio crematorio: archiviate le querele presentate dai parenti dei defunti.

“Accogliamo senza stupore ma con forte amarezza la decisione del Giudice di disporre l’archiviazione di tutti i procedimenti che riguardano i famigliari delle persone cremate presso il Tempio Crematorio del Comune di Biella. Il nostro percorso non finisce qui. Porteremo avanti la nostra battaglia per la difesa dei diritti dei nostri Cari. A breve ci costituiremo ufficialmente come Comitato e ci rivolgeremo ancora alla Magistratura e nelle sedi più opportune nella convinzione che la nostra azione salverà Il Diritto prima ancora che le nostre ragioni”. Questa la posizione tramite un comunicato stampa espressa dai parenti dei defunti i cui corpi erano finiti al tempio crematorio di Biella. Secondo il giudice non è stata raggiunta la certezza della prova.