Schiacciato dall’auto che si ribalta nei campi: muore a 25 anni. Una tragedia che ha coinvolto altri tre giovani. La vittima è Luca Piscitello, conosciuto nel mondo del calcetto.

Schiacciato dall’auto che si ribalta nei campi: muore a 25 anni

La Bmw che guidava ha sbandato all’altezza di una curva, è uscita di strada e si è ribaltata più volte nei campi. Il giovane conducente è stato sbalzato dall’abitacolo e quindi travolto dalla sua stessa vettura. E’ morto così l’altra notte Luca Piscitello, 25enne di Cilavegna, nel Pavese. La tragedia è accaduta a Robbio, al confine con la bassa vercellese.

Altri giovani feriti

Nell’incidente sono rimasti feriti altri tre giovani, due ragazzi 19enni e una ragazza 22enne, portati negli ospedali di Vercelli, Vigevano e Novara, non in pericolo di vita.

Luca era un noto sportivo: tant’è che anche la Federazione Italiana Football Sala “si stringe attorno alla famiglia Piscitello dopo aver appreso della scomparsa di Luca, ex atleta della Nazionale italiana maschile e del Lainate Futsal scomparso nella nottata di ieri a causa di un terribile incidente stradale”.

Tanti ricordi sui social

Nella giornata di ieri tantissimi ricordi e messaggi di affetti sono stati postati sui social dagli amici di Luca. Uno per tutti: “Non ci credo amico mio… una notizia bruttissima avevamo ancora molte partite da fare insieme sui campi da calcetto. Sei andato via così dal nulla non riesco ancora a crederci”. “