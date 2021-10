Morto in tangenziale a 24 anni: indagine per omicidio stradale. Riccardo Sessa era rimasto bloccato nell’abitacolo dopo un tamponamento, e poi travolto da un’altra vettura.

Morto in tangenziale a 24 anni: indagine per omicidio stradale

Avviso di garanzia per il 23enne che guidava la vettura della tragedia e per il 26enne che gli è finito addosso con la sua auto. La procura di Milano ha aperto un’indagine per omicidio stradale a seguito della morte del 24enne novarese Riccardo Sessa, vittima di un doppio incidente accaduto nella notte tra sabato e domenica scorsi.

L’obiettivo è stabilire l’esatta dinamica dell’episodio, e anche capire se Riccardo sia morto a seguito del primo tamponamento oppure del secondo impatto. Anche l’autopsia aiuterà a fare chiarezza.

Il doppio incidente

Secondo la prima ricostruzione, l’auto con il 24enne e altri due amici (tra i 23 e i 26 anni), ha inizialmente urtato contro un furgone, tamponandolo. La vettura è rimasta in testacoda ferma sulla seconda corsia.

Il giovane è rimasto bloccato al posto del passeggero, sul sedile anteriore. Gli amici sono usciti per portargli aiuto, ma in quel momento è stato centrato da una vettura di passaggio, guidata da un ragazzo di 26 anni.