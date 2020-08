Schianto contro pilastro: muore 41enne. Il furgone dell’uomo si è distrutto dopo l’impatto col pilone di un ponte.

Schianto contro pilastro: muore 41enne

Un uomo di 41 anni è deceduto questa mattina all’alba in incidente stradale a Mergozzo. Lo riportano i colleghi di Prima Novara. Per cause in fase d’accertamento, ma probabilmente per un malore, il camioncino guidato dal 41enne si è schiantato contro il pilone di un ponte ferroviario in frazione Bettola.

LEGGI ANCHE: Pauroso scontro auto-camion: morto un 64enne

Inutili i soccorsi

Scattato l’allarme, sul posto si è portata subito un’ambulanza del 118, ma i sanitari non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell’uomo, morto sul colpo nel violento impatto. La vittima è Carlo Lisa, residente a Casale Corte Cerro.

LEGGI NOTIZIA OGGI DA CASA: IL TUO GIORNALE COMPLETO IN VERSIONE DIGITALE