Scialpinisti precipitati dalla Punta della Muanda di Oropa.

Disavventura ieri pomeriggio per tre scialpinisti precipiatati dalla Punta Muanda del gruppo del Mucrone di Oropa. Tre scialpinisti sono precipitati lungo il versante settentrionale della montagna. Uno di essi ha riportaot una frattura a una gamba, gli altri due per fortuna erano illesi. E’ stata fatta intervenire l’eliambulanza che ha recuperato tutti e tre conducendo l’infortunato in ospedale.