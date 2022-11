Scippava pensionate e derubava market a Borgosesia: in manette 42enne di Grignasco. Almeno cinque episodi accertati: in due occasioni la vittima si era anche fatta male.

Scippava pensionate e derubava market a Borgosesia: in manette 42enne di Grignasco

Era diventato lo specialista degli scippi tra Borgosesia e Grignasco, e ora è finito in carcere. E per portarsi via una collanina o una borsetta aveva a volte usato anche la forza, spintonando la vittima. In un altro caso se l’era presa addirittura con una persona invalida. In tutto, si parla di almeno cinque episodi accertati di scippo avvenuti tra il mese di agosto e settembre 2022, e due furti nei supermercati.

L’indagine dei carabinieri di Borgosesia

L’indagine condotta dai carabinieri di Borgosesia ha permesso di risalire a un 42enne di origine marocchina residente a Grignasco.

Il modus operandi consisteva nell’individuazione della vittima tra le donne anziane, carpirne le abitudini, ed infine avvicinarla in una strada poco frequentata al fine di impossessarsi della collana che la stessa indossava al collo strappandogliela di dosso.

Ma in almeno un paio di casi l’uomo avrebbe anche usato le maniere forti per prendersi la catenina facendo cadere la vittima finita poi in ospedale. Una anziana è stata derubata della catenina mentre era in strada, l’uomo si è avvicinato e gliel’ha strappata dal collo. In un altro caso l’uomo avvicinandosi a un’altra vittima per scipparla l’avrebbe spintonata, vista la resistenza dell’anziana, facendola cadere. La malcapitata era stata portata al pronto soccorso e aveva avuto una prognosi di tre settimane.

Foto d’archivio