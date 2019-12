Scomparsi 16enni: da mercoledì nessuna notizia di Nicolò e Marika. L’appello disperato delle famiglie. Indagini in corso di carabinieri e polizia in tutto il Piemonte.

Da mercoledì scorso, 27 novembre, non si hanno più notizie di Marika De Cato e Nicolò Balbiano, due ragazzi di 16 anni scomparsi da Alessandria. I due si sarebbero allontanati sulla macchina di un’amica di 25 anni. Secondo i genitori, i due ragazzi sarebbero solo amici, frequentando le stesse compagnie. Come riferiscono i colleghi del GiornalediAlessandria, al momento della scomparsa Marika indossava una maglia bianca con una scritta nera, un cappotto nero lungo, leggins neri, degli stivaletti neri, una sciarpa nera e una berretto nero con la scritta «Be more you» color argento. È alta un metro e 70 centimetri, robusta, occhi sul verde-marrone, carnagione molto chiara. Nicolò invece indossava una felpa grigia con il cappuccio, pantaloni della tuta neri, scarpe nere Nike e un giubbotto di pelle nera. E’ alto 185 cm, corporatura longilinea, capelli corti castani, occhi verdi.