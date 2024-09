Scontro tra auto e moto, muore una donna. Tragedia all’alba di oggi, domenica 22 settembre a Chivasso.

Scontro tra auto e moto: perde la vita una donna

Una donna di 47 anni di Chivasso ha perso la vita in un tragico incidente. Era a bordo di una moto e per cause ancora da chiarire si è scontrata con un’auto. L’impatto è stato grave che la motociclista pare sia morta sul colpo. LEGGI ANCHE: Incidente sul lavoro: operaio precipita da 4 metri di altezza

È finita in una scarpata

Secondo una prima ricostruzione con scontro tra i due veicoli la donna è stata sbalzata finendo in una scarpata adiacente alla strada.

Sul posto sono intervenuti i pompieri ed i carabinieri per ricostruire la dinamica della vicenda. Presenti anche i soccorsi.

Foto archivio

Continua a leggere le notizie di Notizia Oggi Borgosesia e segui la nostra pagina Facebook