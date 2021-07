Scoperto dopo sei mesi il cadavere di una donna in una abitazione. Nel pomeriggio della giornata di ieri, domenica 18 luglio, tragica scoperta a Moncalieri.

Scoperto dopo sei mesi il cadavere di una donna in una abitazione

Rinvenuto uno scheletro di una persona in una casa a Moncalieri. Dalle analisi pare che si tratti di una donna di 53 anni, morta da 6 mesi per cause naturali. Altri accertamenti sono in fase di verifica da parte della polizia locale.

LEGGI ANCHE Trovato cadavere con un coltello in un occhio