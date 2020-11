Scrive su facebook che violerà la zona rossa: preferisce trascorrere il lockdown nella casa in Liguria

Scrive su facebook che violerà la zona rossa per andare in Liguria: aperta un’indagine su un torinese.

Scrive su facebook che violerà la zona rossa per andare a Diano Marina

«Buonasera a tutti domani mattina parto da Torino con la mia famiglia per passare questo Look Down nella nostra casa di Diano Marina, almeno lo passiamo guardando il mare e passeggiando sul lungo mare…ci sono mercati in zona “Palm Beach” per rifornire il nostro frigorifero vuoto?». Con questo post pubblicato sul gruppo facebook “Sei di Diano Marina se…” il torinese, Stefano V., ha annunciato che avrebbe violato il lockdown.

Aperta un’indagine dalla polizia municipale

Come riportano i colleghi di Prima Chivasso, sul caso ha aperto un’indagine la polizia locale. Innanzitutto la Polizia postale dovrà verificare l’autenticità del profilo con il quale è stato scritto il messaggio. L’idea, infatti, è che possa trattarsi di un burlone, anche perché da una verifica del condominio di seconde case, in un appartamento del quale l’uomo ha pubblicato un selfie, sembra essere ancora vuoto.

Verrà comunque punito

Qualora davvero avesse violato il lockdown per lui si profilerebbe sicuramente una sanzione per la violazione del Dpcm. Se invece il post fosse falso, si potrebbero intravedere altre ipotesi di reato. In un commento, Stefano V. avrebbe comunque affermato di voler aggirare la Polizia: «Non passo dall’autostrada, un po’ perché Torino-Diano, pago quanto andare in Salento, un po’ perché è più facile trovare pattuglie. Passo dai monti».

