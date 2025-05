Si esplora l’asta del Sesia per ritrovare il 35enne scomparso a Quarona. Ieri un elicottero Drago dei vigili del fuoco ha scandagliato tutto il tratto da Borgosesia in giù.

E’ scomparso ormai da una settimana, ma ancora le ricerche continuano. Singh Baljeet, 35enne di Quarona sposato e con un figlio, è scomparso lo scorso giovedì, 1 maggio. Il suo portafoglio è stato ritrovato sotto il ponte in cemento di frazione Doccio, ma di lui nessuna traccia.

Ieri un elicottero Drago dei vigili del fuoco ha percorso tutto il tratto del Sesia da Borgosesia in giù, come mostra la traccia radar qui sotto.

Ma al momento ancora senza esito. Evidentemente, dopo aver concentrato gli sforzo soprattutto nel tratto tra Quarona e Borgosesia, si è voluto spingersi più in giù, nell’ipotesi che la corrente del fiume abbia trasportato il corpo dell’uomo per parecchi chilometri. Ma non ci sono novità.

Una scomparsa sempre più misteriosa

Come è noto, l’uomo è sparito lo scorso giovedì mattina. Subito si è pensato a una disgrazia o a un gesto volontario. E si è cominciato a esplorare la zona di Doccio e dintorni, dove c’erano le ultime tracce dell’uomo. Sono stati impiegati parecchi uomini, oltre all’elicottero dei vigili del fuoco, ma senza esito.

Nei giorni successivi le ricerche si sono intensificate con l’utilizzo di personale esperto nel soccorso fluviale, e anche con droni utilizzati per esplorare le zone meno raggiungibili dell’asta del Sesia. Senza riuscire a trovare nulla. Evidentemente adesso si ipotizza che il corpo dell’uomo possa essere stato portato molto più a valle di quello che si credeva all’inizio. Al momento si tratta comunque di una tragedia che non si è ancora conclusa.

Foto di copertina Sandro Mori

