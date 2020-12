Si getta nel fiume e muore suicida il re delle feste e manager Paolo Piccardo. La tragedia sotto gli occhi dell’amico che ha inutilmente tentato di salvarlo.

Sono tantissimi i piemontesi nati tra gli Anni Sessanta e Settanta che hanno sentito il nome di Paolo Piccardo, soprattutto se appassionati di balli in discoteca. Piccardo ha passato tutta la vita ad organizzare il divertimento degli altri: feste liceali, feste universitarie, grandi eventi e concerti, poi la svolta: nel 2008 fonda l’agenzia di comunicazione Wide International.

L’ultima cena a Roma

Come riportano i colleghi di Prima Chivasso l’altra sera il re del divertimento si è concesso un’ultima cena e un’ultima passeggiata sotto la pioggia lungo il Tevere, lontano dalla sua Torino, ma vicino all’amico di sempre, Andrea Pidò. Proprio all’amico aveva raccontato di un presente difficile con l’azienda che faticava a riprendersi dal lockdown e le difficoltà a pagare le tasse e le bollette. Mentre stanno camminando vicino al fiume, forse con un presentimento, Andrea Pidò ad un certo punto gli chiede di tornare indietro dalle loro compagne con cui avevano appena cenato. Ma Paolo Piccardo ha già deciso di mettere fine alla sua vita quella sera.

Paolo vuole restare solo

Con la scusa di voler rimanere qualche minuto da solo, raggiunge Ponte Garibaldi e in un attimo scavalca il parapetto e si salta nel fiume. Pidò che ha assistito alla scena, telefona immediatamente ai carabinieri e intanto si butta nel fiume anche lui. I pompieri sommozzatori recuperano entrambi non lontano da ponte Sublicio, dove erano stati trascinati dalla corrente. Pidò è già in ipotermia, mentre non c’è più nulla da fare per Paolo Piccardo.

