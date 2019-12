Morto scialpinista recuperato dal Soccorso alpino: ancora ignota l’identità.

Morto scialpinista recuperato dal Soccorso alpino

Non ce l’ha fatta lo scialpinista recuperato dai volontari del Soccorso alpino nel primo pomeriggio di oggi, domenica 15 dicembre. È rimasto 50 minuti sotto la neve prima di essere estratto. Inutile il massaggio cardiaco e la corsa con elicottero in ospedale, dove è stato ricoverato in codice rosso. Ancora non si conosce la sua identità, ma si tratta di una persona giovane.

