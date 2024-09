Spari contro una casa. I residenti: “Colpa dei cacciatori”. Paura l’altro giorno per alcuni torinesi.

Spari contro una casa: il terrore dei residenti

Sei colpi in un’ora e la finestra di un alloggio infranta. Sono le 7 del mattino di una domenica di fine estate a Revigliasco, sulla collina al confine tra Moncalieri e Pecetto quando una famiglia viene terrorizzata dagli spari, uno di questi infrangerà il vetro della loro cucina.

Cosa è successo

Su cosa sia veramente successo domenica 15 settembre stanno indagando i carabinieri. Ma un’idea, chi vive nel complesso residenziale del Pian del Redentore, ce l’ha già. Alcuni residenti sui social hanno puntato il dito contro alcuni cacciatori che si aggiravano nella zona.

In effetti, due cacciatori sono stati visti aggirarsi non lontano dal complesso, ma sostengono categoricamente di non c’entrare niente.

Le indagini in corso

Sono però altrettanto categorici anche dalla Città Metropolitana: quella di domenica mattina non è stata un’attività organizzata dai selecontrollori che operano a Torino e provincia per limitare il numero di cinghiali.

