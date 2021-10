Strage Mottarone: parla un ex dipendente che denunciò malfunzionamenti nel 2019.

Strage Mottarone

Potrebbe essere una svolta nelle indagini. La tristemente famosa cabina numero 3 della funivia del Mottarone che precipitò il 14 maggio con 15 persone a bordo aveva già dato problemi. Nel 2019 in particolare. E’ un ex dipendente a dirlo con tanto di prove, si è presentato in procura a Verbania ed è stato ascoltato. L’uomo aveva relazionato il capo servizio informando sia Gabriele Tadini, ora ai domiciliari e capo servizio della funivia, che Luigi Nerini, gestore dell’impianto e attualmente indagato. Nelle registrazioni si sente proprio il Nerini minacciare l’operatore di licenziamento. I problemi ai freni insomma erano noti da tempo, E proprio per cercare di ovviare ai problemi ai freni la mattina dell’incidente la cabina tre aveva i forchettoni inseriti, in pratica era priva del freno di emergenza.

LEGGI ANCHE: Strage Mottarone, chiesto nuovamente il carcere per il tecnico di Valdilana