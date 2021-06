Strage Mottarone: video amatoriale mostra “forchettone” inserito anni fa. Nuovi elementi per un’inchiesta che si presenta ogni giorno più articolata.

Strage Mottarone: video amatoriale mostra “forchettone” inserito anni fa

Un’emittente tedesca avrebbe inviato alla procura di Verbani alcuni video amatoriali realizzati nel 2014 in cui si vedrebbe già allora il famoso “forchettone” inserito. Si tratta della ganascia che ha impedito al freno di emergenza di azionarsi quando la fune traente si è spezzata. Un ulteriore e importante elemento per un’inchiesta che si presenta molto più complessa di quanto poteva apparire a prima vista.

Sulla rottura del cavo indagano i periti

In questi giorni i rottami della funivia sono stati visti da alcuni pariti. A loro il compito di fare luce sull’incidente meccanico che ha dato il via alla tragedia, vale a dire la rottura del cavo trainante. Per quanto riguarda il forchettone non si tratta di incidente, ma di volontà: qui il problema è capire chi è coinvolto in questa decisione. Per il momento l’unico ai domiciliari resta il caposervizio Gabriele Tadini.