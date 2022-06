Tenta di uccidere la madre soffocandola con un cuscino: arrestato per tentato omicidio. La donna è riuscita a divincolarsi e ha chiesto aiuto.

Tenta di uccidere la madre soffocandola con un cuscino: arrestato per tentato omicidio

Lo hanno arrestato con l’accusa di tentato di omicidio. E’ quanto accaduto ad un uomo di Collegno accusato di aver cercato di uccidere la madre soffocandola con un cuscino. Come riporta Prima Torino, l’episodio è avvenuto nella notte, al culmine di una discussione, mentre la donna si trovava a letto.

Portata in ospedale: non è grave

Fortunatamente la donna è riuscita a divincolarsi e a chiedere aiuto ai vicini di casa. Sul posto sono arrivati i Carabinieri che hanno trovato l’uomo in stato confusionale e l’hanno arrestato. La donna, invece, è stata portata in ospedale per accertamenti: le sue condizioni non sarebbero gravi.