Timbra il cartellino e si allontana dal lavoro, indagato dirigente medico

Timbra il cartellino e si defila: indagato

Un dirigente medico dell’Ospedale Pediatrico Regina Margherita di Torino è stato raggiunto da una misura cautelare emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Torino. La decisione, notificata dai Carabinieri del Reparto Operativo di Torino, impone all’indagato l’obbligo di permanenza nella città di Torino.

Truffa aggravata

La Procura di Torino ha avviato un’inchiesta preliminare con accuse di truffa aggravata ai danni dell’azienda ospedaliera. La presunta frode riguarda false attestazioni di presenza in servizio. Secondo le indagini, il dirigente medico, pur marcando regolarmente il badge di presenza, si allontanava dal lavoro per impegni personali non legati alla sua professione, approfittando del suo ruolo di supervisore. LEGGI ANCHE: Truffa a Sostegno, il malvivente usa un petardo per distrarre una 80enne

Oltre 70 episodi illeciti

L’indagine ha finora individuato oltre settanta episodi di comportamento illecito. L’accusa, ancora in fase preliminare, dovrà essere confermata attraverso il processo, ma già l’atto giudiziario evidenzia la gravità delle presunte irregolarità, accentuate dal ruolo di controllo ricoperto dall’indagato.

