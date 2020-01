Torna incubo incendi in Piemonte: rogo sul monte Musinè. Evacuate undici famiglie, il fumo si vedeva anche da Torino.

Un pauroso incendio è divampato nel pomeriggio di ieri, mercoledì 29 gennaio, alle pendici del monte Musiné, nei pressi di Torino. Il fumo nero era visibile anche nel capoluogo piemontese. Numerose le telefonate degli abitanti della zona ai soccorsi che sono intervenuti celermente. Undici le famiglie evacuate. E il vento ha purtroppo favorito il propagarsi delle fiamme. Torna così ad affacciarsi il rischio di incendi boschivi in Piemonte, soprattutto nei piccoli rilievi non più coperti dalla neve ma con la vegetazione infiammabile a causa della lunga mancanza di piogge significative. Al momento comunque si tratta di situazioni circoscritte, e non ci sono allarmi della Protezione civile.

