Travolta e uccisa da un’auto impazzita mentre era in vacanza. Tragedia nel parcheggio vicino alla spiaggia di Li Junchi in Sardegna.

Una giornata di spensieratezza che all’improvviso si trasforma in una tragedia. Una donna originaria del Novarese è morta e un’altra è rimasta ferita in un incidente avvenuto in un parcheggio vicino alla celebre spiaggia de Li Junchi, in Sardegna.

Travolta da un’auto impazzita nel parcheggio della spiaggia

La vittima è Fernanda Leonardi, 75 anni, originaria di Oleggio. Come riportano i colleghi di Prima Novara, la donna si trovava a Badesi, in Sardegna, in compagnia di un’amica di Cagliari. Avevano deciso di trascorrere una giornata al mare, per svagarsi e sfuggire alla calura di questi giorni.

All’improvviso la tragedia: un’auto fuori controllo è piombata nel parcheggio travolgendo le due donne.

L’incidente

Secondo quanto è stato ricostruito dalle Forze dell’ordine intervenute sul luogo del sinistro, un automobilista alla guida di un Q5 Audi ha perso il controllo del mezzo su cui viaggiava. La vettura, come impazzita, ha sbattuto contro cinque veicoli in sosta proprio dove si trovavano le due amiche, travolte a loro volta nella carambola.

Per la novarese non c’è stato nulla da fare, mentre l’amica è stata portata in ospedale.

Foto d’archivio