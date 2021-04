Trovano un borsello con 500 euro e si intascano i soldi. Nei guai due minorenni. Sono stati individuati grazie alle telecamere di sorveglianza.

Trovano un borsello con 500 euro e si intascano i soldi. Nei guai due minorenni

Identificati e denunciati per furto due minorenni che il mese scorso, riporta Prima Alessandria, avevano sottratto 500 euro da un borsello dimenticato su una panchina. E’ accaduto a Casale Monferrato. Un uomo del posto, dopo essersi seduto su una panchina della piazza centrale in compagnia di un amico, si era rialzato dimenticando il proprio borsello.

Quando lo ritrova era vuoto

Accortosi dopo pochi minuti della dimenticanza era tornato immediatamente a recuperarlo, accorgendosi, però, che il denaro contenuto era stato sottratto. A questo punto l’uomo si è presentato al comando di polizia locale che, in considerazione della somma dichiarata essere contenuta all’interno del borsello, ha avviato immediatamente le indagini per accertare il fatto.

LEGGI ANCHE: Trivero portafogli e cellulari persi: consegnati ai vigili

Incastrati dalla videocamere di sorveglianza

L’analisi delle registrazione dell’impianto di videosorveglianza ha fatto emergere come la sottrazione di denaro fosse stata compiuta da due ragazzi. E dopo qualche giorno si è riusciti a identificare uno dei due ragazzi responsabili del furto Intuendo di essere stati identificati, i due ragazzi hanno tentato ingenuamente di sviare le indagini, presentandosi al commissariato della Polizia e, simulando di avere rinvenuto delle banconote abbandonate per terra in un’altra zona della città, restituendo 200 euro. Ma nessuno c’è cascato.