Trovato cadavere nei boschi attorno a Strona

Trovato morto nei boschi di Strona. Tragedia nel pomeriggio di oggi, venerdì 29 novembre.

Un uomo sui sessant’anni è stato trovato senza vita nelle radure vicino a Strona. L’uomo non aveva dato notizie di sè per tutto il giorno, come riporta Prima Biella.

Non è chiaro cosa sia accaduto. E non è chiaro per ora se la causa di morte sia legata ad un malore oppure ad una caduta.

Ad andare a cercarlo è stato un amico che preoccupato per il fatto di non vederlo e non averne notizie ha cercato il modo per risalire a lui.

Intorno alle 17 la tragica scoperta.

Foto archivio

