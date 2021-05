Trovato morto in un appartamento a Biella: è suicidio.

Trovato morto

A Biella in un alloggio di via Arnulfo, all’altezza del civico 20, ieri pomeriggio si è consumata una tragedia. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, la polizia e il personale sanitario. La zona è stata blindata.Si è saputo che in un alloggio è stato trovato un uomo senza vita che ha deciso di farla finita.



LEGGI ANCHE: Tenta il suicidio lanciandosi dalle tribuna dello stadio di Biella