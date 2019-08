Uccidono minilepre con fucile ad aria compressa: denunciati. La polizia provinciale di Novara ha individuato due persone: dovranno rispondere sia per l’arma vietata, sia per le violazioni alle tutele della fauna.

Con una carabina ad aria compressa hanno sparato e ucciso una “minilepre”, nome comune del Silvilago orientale, animale in effetti molto simile a un leprotto. E’ accaduto qualche giorno fa a Suno. Ora però, su segnalazione delle guardie venatorie, gli agenti della polizia provinciale hanno individuato e denunciato due persone: dovranno rispondere delle violazioni alle norme per la protezione della fauna e per l’utilizzo dell’arma vietata.

