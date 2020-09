Ultraleggero caduto a Piode: i due piloti stanno bene

Ultraleggero caduto: i due occupanti hanno riportato alcune ferite, ma non sono in gravi condizioni.

Ultraleggero caduto a Piode

Non hanno riportato lesioni gravi, fortunatamente, le due persone a bordo dell’aereo ultraleggero che sabato è precipitato e si è schiantato in una zona di Piode che guarda verso il territorio di Alagna. I soccorritori hanno trovato i due occupanti sotto choc, feriti, ma tutto sommato in condizioni non preoccupanti, tant’è che sono stati ricoverati al pronto soccorso con codice giallo, trasportate con l’elicottero del 118. I due sono ora al “Maggiore” di Novara.

Altri incidenti

Come accennato, vista la situazione, un incidente di questo genere poteva anche risolversi in modo ben peggiore. E’ un periodo in cui gli incidenti che hanno come protagonisti ultraleggeri di vario tipo si susseguono. Solo pochi giorni fa un aereo di questo genere è precipitato nel Torinese. Il velivolo si è abbattuto sulla provinciale 90, nella zona tra Mazzé e Rondissone, e ha preso fuoco. Fortunatamente entrambi gli occupanti sono rimasti illesi. Il pilota, un 77enne di Valdellatorre, e il passeggero, un 39enne della provincia di Vercelli, sono riusciti a uscire dalla cabina prima che si sviluppassero le fiamme. Sul posto sono intervenuti vigili del fuoco e carabinieri. Ben peggiori le conseguenze dell’incidente accaduto negli ultimi giorni di agosto in Calabria, dove hanno perso la vita due vercellesi, Tonino Greppi e Roberto Savio, rispettivamente 68 e 66 anni.

Immagine di repertorio

