Un’auto si schianta contro il calice di Gattinara, simbolo della città dell’uva. Piegata l’opera di Ruben Bertoldo posizionata nella centralissima piazza Italia.

Un’auto si schianta contro il calice di Gattinara, simbolo della città dell’uva

Proprio mentre si stanno ultimando i preparativi per la festa Luva, quella che celebra la cultura vitivinicola della città, a Gattinara è stata danneggiata l’opera che è simbolo di questa cultura: il calice di piazza Italia. E’ accaduto nella serata di ieri, poco prima delle 21.

Un suv Dacia proveniente da corso Vercelli e diretto verso corso Valsesia ha impattato contro la struttura metallica posizionata al centro della piazza che costituisce il crocevia dei quattro corsi principali della città. Il manufatto, opera dell’artista Ruben Bertoldo, è stato visibilmente piegato dall’urto.

LEGGI ANCHE: Gattinara, il calice sulle colline trattato come una pattumiera

L’intervento dei soccorritori

Sul posto sono intervenuti gli operatori della Croce rossa di Gattinara, che hanno provveduto a soccorrere l’autista e a trasportarlo al pronto soccorso. Illesi gli altri due passeggeri.

Sono arrivati anche i carabinieri della stazione di Gattinara per i rilievi di prassi. Da capire come sia stato possibile un incidente del genere: probabimente il conducente sarà sottoposto al test alcolimetrico, ma non sono da escludere una banale distrazione, o un malore.

Anche il vice sindaco Daniele Baglione e l’assessore Denis Cazzadore sono giunti sul posto poco dopo l’impatto. Ora si spera che si riesca e sistemare l’opera prima dell’inizio della grande festa dedicata all’uva.

Foto Gianluca Colombo

Continua a leggere le notizie di Notizia Oggi Borgosesia e segui la nostra pagina Facebook