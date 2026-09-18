“Vedo un’altra persona”: lui perde la calma e devasta l’auto a sprangate. Una vicenda assurda accaduta nel Milanese l’altro giorno.

“Vedo un’altra persona”: 41enne arrestato

Una cena e poi la furia che devasta un veicolo. Un 41enne ha dato di matto e preso dalla gelosia si è accanito con l’auto di una 35enne con lei al volante.

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Un episodio che rievoca purtroppo tanti altri esempi di violenza che hanno portato ad epiloghi tragici.

La dinamica è ancora da chiarire. Pare che un uomo e una donna siano andati a cena, a seguire, è cominciata un’accesa discussione. Il motivo? Lei ha ha raccontato di frequentare un’altra persona. Il 41enne preso da un raptus di rabbia e gelosia pare abbia preso una barra di metallo presente all’ingresso dell’abitazione e avrebbe minacciato di scendere al parcheggio e distruggere l’auto. Lei lo ha seguito e ha tentato di spostare il veicolo ma l’uomo l’ha raggiunta e ha iniziato a colpire il mezzo.

Sul posto è arrivata una pattuglia della polizia che si è allarmata sentendo strani rumori in piena serata. L’uomo con precedenti per droga è stato arrestato.

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