Mascherine obbligatorie fuori dalle scuole: ordinanza in vigore da oggi. Bisognerà indossarle nei parcheggi, marciapiedi e altre aree di pertinenza degli istituti.

Mascherine obbligatorie fuori dalle scuole: ordinanza in vigore da oggi

Entra in vigore oggi, lunedì 5 ottobre, l’ordinanza della Regione Piemonte che impone l’obbligo di indossare la mascherina anche all’aperto in tutte le aree di pertinenza delle scuole di ogni ordine e grado o antistanti ad esse (ad esempio parcheggi, giardini, piazzali e marciapiedi davanti agli ingressi e alle uscite degli istituti), nonché in tutti i luoghi di attesa, salita e discesa del trasporto pubblico scolastico.

Niente obbligo solo per i più piccoli

Non sono sottoposti all’obbligo i bambini di età inferiore a sei anni e i soggetti con forme di disabilità o con patologie non compatibili con l’uso continuativo dei dispositivi di protezione individuale e i soggetti che interagiscono in modo specifico con loro.

LEGGI NOTIZIA OGGI DA CASA: IL TUO GIORNALE COMPLETO IN VERSIONE DIGITALE