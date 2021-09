Regione Piemonte assume personale: 280 posti e tempo pieno e indeterminato.

Regione Piemonte assume

La Regione Piemonte torna ad assumere. Sono 280 in totale i posti di lavoro con contratto a tempo indeterminato messi a bando di concorso e pubblicati dall’amministrazione regionale in questi giorni: 50 per la categoria C riservata ai diplomati e 230 per chi ha un titolo di studio di laurea.

In particolare, la categoria C prevede 50 posti per il profilo di ‘collaboratore amministrativo contabile’ e richiede il possesso del diploma di scuola superiore, mentre la corposa categoria D richiede una laurea o titolo equipollente differenziati a seconda dei profili professionali e offre ben 230 posti per: 50 ‘Istruttori addetti ad attività in materia di agricoltura e foreste’, 26 ‘Istruttori addetti ad attività di pianificazione e gestione ambientale e delle risorse naturali’, 54 ‘Istruttori addetti ad attività tecniche del territorio’, 30 ‘Istruttori addetti ad attività economico-finanziaria’ e 70 ‘Istruttori addetti ad attività amministrativa e giuridica’.

I requisiti richiesti sono molto specifici e prevedono, tra le altre cose, anche le prova di lingua straniera e di capacità informatiche. Ci sarà una preselezione, non prevista per chi già lavora all’interno della struttura della Giunta Regionale, e successivamente una prova scritta e una orale.