A fuoco il sottotetto di un B&B nel Vercellese. Intervento dei vigili, per fortuna non ci sono né feriti, né intossicati.

A fuoco il sottotetto di un B&B nel Vercellese

Brucia il sottotetto di un edificio utilizzato come “bed and breakfast” nel Vercellese. E’ accaduto l’altro giorno a Borgo d’Ale, quando in tarda mattinata squadre dei vigili del fuoco del Comando di Vercelli, del distaccamento di Livorno Ferraris e del distaccamento volontario di Santhià sono intervenute in paese, chiamati per le fiamme che si stavanoi sviluppando nella struttura abitativa.

La messa in sicurezza dello stabile

Arrivate sul posto, le squadre dei vigili del fuoco provvedevano alla completa estinzione delle fiamme, successivamente alla bonifica e alla messa in sicurezza dello stabile. Per fortuna non si registrano feriti, e nemmeno intossicati.

Adesso occorrerà valutare i danni e verificare l’agibilità della parte superiore dell’edificio. Un lavoro che spetta ai tecnici dell’amministrazione comunale.

Foto d’archivio

