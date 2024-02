A fuoco il sottotetto di un magazzino nel Vercellese. L’intervento di vigili ha scongiurato che le fiamme si estendessero a edifici vicini.

Nella tarda mattinata di ieri, venerdì 2 febbraio, le squadre dei vigili del fuoco del Comando di Vercelli, del distaccamento di Livorno Ferraris e del distaccamento volontario di Santhià, sono intervenute a Tronzano Vercellese. L’allarme era scattata in corso Vittorio Emanuele per l’incendio che stava devastando il sottotetto di un magazzino.

L’intervento degli operatori

Le squadre dei vigili del fuoco intervenute hanno provveduto alla completa estinzione dell’incendio della struttura, soprattutto evitando che le fiamme interessassero le abitazioni limitrofe. Dopo di che è stata portata a termine la bonifica dell’immobile. Per fortuna non si sono avuti né feriti, né intossicati.

Sul posto anche la polizia locale di Tronzano.