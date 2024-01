Incendio in un condominio, fatte evacuare quindici famiglie. E’ accaduto a Biella, tutti i residenti sono rientrati dopo le verifiche dei vigili del fuoco.

Incendio in un condominio, fatte evacuare quindici famiglie

Quindici famiglie hanno dovuto lasciare il proprio alloggio nella mattinata di ieri, domenica 14 gennaio, in via Macchieraldo a Biella. In uno degli appartamenti del condominio era scoppiato un incendio, e i vigili del fuoco hanno ritenuto di dover mettere in sicurezza tutti gli abitanti per scongiurare rischi.

Spento l’incendio, i vigili hanno provveduto a verificare la qualità dell’aria a ogni piano del condominio coinvolto, per evitare possibili intossicazioni.

Il rientro a casa

Le famiglie sono quindi state fatte rientrare nei propri alloggi. Sul posto, oltre ai vigili del fuoco e a un’ambulanza per eventuali problemi di salute, c’era anche il vice sindaco Giacomo Moscarola, che poi ha rassicurato tutti, come riportano i colleghi de La Provincia di Biella.

«Fortunatamente ci sono stati solamente danni alle cose e tutte le famiglie, tranne quella interessata dall’incendio, hanno potuto fare ritorno nei propri alloggi. Ho atteso che anche la famiglia che ha subito l’incendio avesse trovato sistemazione prima di abbandonare la zona dell’incendio».

Il residente che ha messo in salvo bambini e adulti

«A nome mio e della Città di Biella – prosegue Moscarola – voglio formulare i complimenti ad un condòmino che, sentite le urla, non ha esitato a fiondarsi all’interno dell’appartamento da cui usciva il fumo. E ha tratto in salvo i bimbi e la famiglia intera. Fatto ciò, con l’ausilio di un estintore ha contribuito allo spegnimento delle fiamme in attesa del pronto intervento dei vigili del fuoco. Grazie davvero per il non comune senso di responsabilità e per il coraggio dimostrato».