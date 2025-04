Accoltella la moglie e poi si spara: nuovo caso di omicidio-suicidio. Le vittime hanno 68 e 66 anni, indagano i carabinieri.

Accoltella la moglie e poi si spara: nuovo caso di omicidio-suicidio

Nuovo caso di omicidio-suicidio scoperto nel pomeriggio di ieri, martedì 8 aprile, in una casa di vicolo Castellazzo a Confienza. Si tratta di un piccolo paese della provincia di Pavia al confine tra la Lomellina e il Novarese. Qui sono stati trovati i cadaveri di un uomo e una donna, marito e moglie di 68 e 66 anni.

La donna è stata trovata in cucina con delle ferite da taglio che potrebbero averne provocato il decesso. L’uomo è invece stato rinvenuto senza vita in un gabbiotto esterno, una pertinenza della casa, dove è stato trovato anche un fucile con cui si sarebbe tolto la vita.

Le indagini dei carabinieri

I carabinieri della compagnia di Vigevano si sono subito messi al lavoro sul posto per i rilievi scientifici, con l’obiettivo di ricostruire in tutti i particolari i fatti accaduti a Confienza. Non è ancora chiaro quando la tragedia famigliare si sia consumata: i vicini non vedevano da alcuni giorni la coppia.

I due hanno un figlio, che non risiedeva con loro. I corpi sono stati trovati oggi da una parente che è entrata in casa e ha fatto la drammatica scoperta.

