Accoltella un giovane straniero: denunciato 75enne vercellese

La questura di Vercelli ha denunciato un settantacinquenne vercellese, incensurato, che si è responsabile del reato di lesioni aggravate ai danni di un giovane straniero. E’ accaduto l’altra mattina a Vercelli.

Come riportano i colleghi di Prima Vercelli, la richiesta alla sala operativa della questura è giunta da una donna che segnalava di aver trovato in strada, nella zona di corso Italia, un ragazzo sanguinante e riverso a terra. All’arrivo degli operatori della squadra volante, il giovane non era in grado di riferire chi l’avesse aggredito né il motivo della violenza.

Individuato il luogo dell’aggressione

Nonostante ciò gli agenti, seguendo a ritroso le tracce di sangue del giovane, riuscivano ad individuare il luogo dell’aggressione. Si trattava di un’abitazione privata della prima periferia cittadina, una casa di proprietà di un anziano vercellese.

I successivi accertamenti investigativi permettevano di trovare nell’appartamento numerose tracce di sangue e anche un coltello, verosimilmente quello utilizzato durante l’aggressione nata per un banale litigio i cui motivi sono ancora da chiarire. Poco dopo la vittima, che presentava solo poche ferite superficiali da arma da taglio ed era stata trasportata al pronto soccorso dell’ospedale Sant’Andrea, veniva dimessa con una prognosi di 10 giorni.

Scatta la denuncia

Intanto l’aggressore, al termine delle formalità di rito, è stato denunciato in stato di libertà per il reato di lesioni aggravate, in quanto provocate a mezzo di un’arma.

