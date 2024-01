Addio a Francesco, ucciso dalla malattia a soli 38 anni: «Ora sei libero». Una comunità in lutto per un uomo buono e coraggioso.

Addio a Francesco, ucciso dalla malattia a soli 38 anni: «Ora sei libero»

Ha lottato per molti anni con un grave male a cui ha sempre cercato di tenere testa con coraggio e dignità. Un male che alla fine purtroppo, in questo inizio di 2024, l’ha portato via a soli 38 anni. E’ stato celebrato nella giornata di ieri, sabato 13 gennaio, il funerale di Francesco Silipo, residente a Settimo Torinese.

Come riportano i colleghi di Prima Settimo, l’uomo ha cessato di vivere all’hospice di Foglizzo. Le offerte raccolte in sua memoria saranno destinate all’associazione Samco Onlus, realtà di cure palliative che dal 1989 opera nei distretti di Chivasso e Settimo, a domicilio e all’interno dell’hospice di Foglizzo.

In tanti, non appena in città si è diffusa la triste notizia, hanno espresso il proprio dispiacere, manifestando vicinanza ai genitori, Annamaria e Giuseppe, alla sorella Stefania, a Laura con Angelo. Silipo lascia anche i suoi adorati nipoti, ai quali era legatissimo: Lorenzo, Diego e Gabriele.

I ricordi e tanta commozione

«Era veramente un ragazzo buono, tranquillo e generoso. Sicuramente in paradiso Dio aveva bisogno di un bravo angelo ma ha lasciato noi che lo amavamo nel dolore più profondo. Non doveva finire così Francè – ha scritto la cugina Katia sui social -. Sei stato un grande guerriero e una roccia fino alla fine. Tu hai lottato come un leone e hai continuato a dire fino all’ultimo che non volevi morire ma volevi vivere ma la brutta bestia che era dentro di te ti ha ucciso a soli 38 anni. Giuro cugì che continuerai a vivere per sempre nei cuori di chi, come me, ti ha tanto amato».

«Sei stato un guerriero fino alla fine – ha scritto il cognato Angelo – adesso sei libero. Quella brutta bestia non ti farà più del male: corri libero verso la libertà anche se la vita è stata tiranna con te. Non meritavi tutto ciò, eri un’anima pura… Cia frà saluta tutti».