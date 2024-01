Famiglie e italiani fanno decollare il turismo in Valsesia. Il bilancio delle feste invernali: parla Alice Filisetti, nuovo presidente del consorzio Monterosa Valsesia.

Famiglie e italiani fanno decollare il turismo in Valsesia

Qualche straniero in meno rispetto al passato, ma tante famiglie interessate non soltanto allo sci ma anche alle escursioni e alla storia locale.

L’alta Valsesia ha registrato il pienone nel periodo delle festività natalizie anche se lo sci ha dovuto fare i conti con uno scarso innevamento e con i problemi legati dal Foehn. Ma i numeri di Monterosa 2000 sono comunque positivi: 3500 ingressi nella giornata del 30 dicembre sulle piste di Alagna, 1600 invece a Mera in occasione del dj set del 6 gennaio.

Ora con le ultime nevicate la stagione invernale si rilancia con le piste completamente a disposizione, aperto anche il Funifor da Passo dei Salati a Indren con il fuoripista consigliato soprattutto accompagnati da guide alpine. E intanto si pensa già alle prossime vacanze di carnevale che saranno tra un mese.

Nuovo presidente per il consorzio Monterosa Valsesia

Numeri importanti anche per albergatori, strutture ricettive e ristoranti che rientrano nel Consorzio Monterosa Valsesia. A fare il punto della situazione la neo presidente Alice Filisetti.

Come è stata l’affluenza nelle vacanze invernali in Valsesia?

Da quanto comunicato dalle strutture ricettive c’è stato un buon riscontro in termini di presenze, è cambiato il tipo di clientela. Si sono registrati più italiani, tante famiglie con bambini, coppie ma anche viaggiatori single. C’era un po’ di preoccupazione tra gli albergatori per la carenza di neve, ma alla fine non è stato un problema. I turisti infatti sono andati anche alla ricerca di alternative allo sci puntando a visite guidato oppure a escursioni. C’è da dire anche che gli alberghi orma cercano di creare pacchetti che contengono più esperienze, si è puntato molto sulle Spa interne e sulle visite guidate.

Il servizio navetta inoltre è stato potenziato.

Anche navette sono state implementate grazie al Consorzio, si sono registrati buoni riscontri. anche se rimaniamo un po’ carenti sulle valli laterali.

Albergatori soddisfatti dunque?

Direi proprio di si, tutti hanno registrato presenze come negli anni scorsi e in alcuni casi c’è stato anche un lieve aumento. Diverse strutture poi hanno prenotazioni per il mese di gennaio.

La novità di quest’anno sono le famiglie italiane?

Abbiamo avuto più italiani e famiglie che hanno puntato per lo più su case vacanze o bed and breakfast forse per i costi più accessibili. Hanno trascorso le giornate non solo sugli sci, ma anche facendo passeggiate e visite andando a scoprire anche le caratteristiche dei nostri paesi di montagna.

Per quanto riguarda ristoranti e guide turistiche che festività sono state?

Sulla parte di ristorazione si è lavorato bene anche con numerose prenotazioni. Le guide escursionistiche hanno pagato un po’ la mancanza di neve. C’è stato un buon afflusso per lezioni di sci sia a Mera che ad Alagna. Sono stati graditi dai turisti i servizi di animazione per bambini.

In piena stagione turistica è iniziato per lei un nuovo incarico da presidente del consorzio.

Di fatto ho cominciato da un mese. Abbiamo oltre 100 consorziati, rappresentiamo un po’ tutto l’insieme turistico della valle. rappresentiamo anche piccoli produttori, un insieme di professionalità variegato. Siamo contenti perchè negli ultimi anni il consorzio è cresciuto molto, se pensiamo che nel periodo Covid eravamo in 30 40. Ora parteciperemo ad alcuni eventi tra cui “Fai la cosa giusta” e “Agritravel” in cui rappresenteremo la Valsesia. Portiamo avanti un ruolo di promozione sul territorio in collaborazione con Atl. Inoltre ora siamo parte integrante del progetto turistico di valle. Durante la prossima stagione primaverile ci dedicheremo anche alle manifestazioni in valle, per portare avanti progetti. partecipando a bandi. Proprio grazie a uno degli ultimi bandi è stato ottenuto il contributo per implementare il servizio delle navette invernali.