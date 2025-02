Addio a Franco Regalli, dentista con la passione per i viaggi e i motori. L’uomo viveva a Lessona ed è stato ucciso da un malattia. Molto conosciuto, aveva 67 anni.

Addio a Franco Regalli, dentista con la passione per i viaggi e i motori

Si è spento a seguito di una malattia il noto dentista Franco Regalli, residente a Lessona ma con lo studio a Cossato. Un professionista conosciutissimo in tutta la zona sia per il suo lavoro, sia per la sua passione per i motori e i viaggi. In passato aveva anche partecipato a numerose gare di moto.

L’uomo si è spento nel reparto oncologia dell’ospedale “Degli infermi” di Ponderano.

Il funerale si celebra sabato

L’uomo ha lasciato la moglia Màrie, i figli Matteo e Marco con le rispettive famiglia, e altri parenti. Il funerale sarà celebrato nella mattinata di domani, sabato 15 febbraio, alle 11 nella chiesa parrocchiale di Lessona. Già oggi pomeriggio alle 18, in occasione della recita del rosario, amici e conoscenti potranno già stringersi intorno ai familiari.

