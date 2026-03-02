L’addio a Cecile, 58 anni: “Mamma e papà di nuovo insieme”. Madre di famiglia uccisa da un improvviso malore.

L’addio a Cecile, 58 anni: “Mamma e papà di nuovo insieme”

Un dolore composto ma profondissimo ha accompagnato, la scorsa settimana, l’ultimo saluto a Cecile Boloko, scomparsa a Biella a soli 58 anni. La donna si è spenta all’ospedale di Ponderano, dove era stata trasportata d’urgenza giovedì in condizioni disperate dopo un improvviso malore che non le ha lasciato scampo. Lo riporta La Provincia di Biella.

A piangerla sono soprattutto i figli, Melanie e Oliver, già segnati da una perdita altrettanto dolorosa poco più di dieci anni fa. Il padre, Luca Borchio, era morto a 53 anni per un infarto mentre si trovava in Ghana per lavoro, impegnato con la biellese Consar. Un doppio lutto che ha colpito duramente la famiglia. “Mum & dad together again”, mamma e papà di nuovo insieme, ha scritto la figlia sui social, affidando a poche parole un messaggio carico di amore e struggimento.

LEGGI ANCHE: Valduggia piange Graziano: aveva solo 61 anni

L’addio della città

In occasione del funerale l’intero quartiere di San Paolo si è stretto attorno ai due giovani. La chiesa era gremita: una folla silenziosa e commossa ha voluto testimoniare quanto Cecile fosse stimata e benvoluta. A officiare la cerimonia è stato don Filippo Nelva. Al termine, il corteo funebre ha accompagnato la salma al cimitero di Tollegno, dove riposa accanto al marito.

Cecile era conosciuta in città per il suo lavoro come assistente di anziani e malati, un impegno svolto con dedizione e grande umanità. Donna di fede profonda, era molto legata anche al Santuario di Oropa, che frequentava con assiduità. Solo poche settimane fa aveva accettato con gioia di fare da madrina a un bambino, un gesto che racconta bene la sua disponibilità verso gli altri.

Offerte per il been, non fiori

La famiglia ha chiesto che, in sua memoria, non vengano inviati fiori ma si compiano opere di bene. Chi lo desidera può effettuare un’offerta sul conto indicato nei manifesti funebri, consultabile anche sul sito dell’impresa che ha curato le esequie. Un modo concreto per trasformare il dolore in solidarietà, nel ricordo di una donna che ha saputo farsi voler bene da tutti.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie di Notizia Oggi Borgosesia e segui la nostra pagina Facebook