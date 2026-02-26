Adescamento di minore in una scuola media: bidello condannato a sei mesi. Il collaboratore aveva approcciato un 14enne tramite messaggi su WhatsApp.

Adescamento di minore in una scuola media: bidello condannato a sei mesi

Si è chiuso con una condanna a sei mesi di reclusione, con rito abbreviato, il procedimento a carico di un collaboratore scolastico di 37 anni accusato di adescamento nei confronti di uno studente che all’epoca dei fatti aveva 14 anni. I fatti sono accaduti in un centro della provincia di Vercelli.

La pena è stata sospesa, ma subordinata al pagamento di due provvisionali da 5mila euro ciascuna: una in favore dell’ex alunno e una alla madre, costituiti parte civile.

Trovato materiale pornografico

Il giudice ha inoltre ritenuto in continuazione il reato di detenzione di materiale pornografico, contestato all’imputato insieme all’adescamento. L’uom è stato anche interdetto dai pubblici uffici per la durata della pena.

Secondo quanto ricostruito in aula, tra il 2021 e il 2023 il bidello avrebbe instaurato un rapporto di confidenza con il ragazzo, arrivando a inviargli tramite WhatsApp un’immagine per spiegare il proprio orientamento sessuale. In un secondo momento si sarebbe proposto di aiutarlo nei compiti, chiedendo in cambio partite a biliardo e sollecitando l’inserimento in una chat scolastica.

I fatti in una scuola media

L’episodio si sarebbe verificato all’interno di una scuola media. Il giovane, oggi maggiorenne, non aveva sporto denuncia. L’indagine, coordinata dalla procura distrettuale di Torino, è partita dalla segnalazione di una collega dell’imputato, raccolta dagli investigatori.

Nel corso della perquisizione domiciliare sono stati sequestrati computer e dispositivi informatici. All’interno di uno di questi sarebbero stati trovati otto video e sette fotografie raffiguranti minori.

