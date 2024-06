Aggrappato a una roccia per non essere trascinato dalla corrente. LE FOTO

Aggrappato a una roccia per non essere trascinato dalla corrente. I vigili del fuoco hanno tratto in salvo un giovane in difficoltà in un torrente.

Aggrappato a una roccia per non essere trascinato dalla corrente

Momenti di panico nella giornata di ieri, sabato 22 giugno, a Campiglia Cervo, nel Biellese, per un ragazzo finito nel torrente. Erano le 13.30 quando l’amica che era con lui ha lanciato l’allarm perché il giovane non riusciva più a venire fuori dall’acqua e rischiava di venire trascinato dalla corrente, particolarmente impetuosa a seguito delle piogge di questi giorni.

Così il ragazzo ha preferito restare in acqua aggrappato a una roccia, pur di evitare tentativi pericolosi di attraversare il torrente.

L’intervento dei vigili del fuoco

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco. Il giovane è rimasto aggrappato per tutto il tempo in attesa dell’arrivo dei soccorritori.

Con tecniche di soccorso fluviale i vigili del fuoco hanno raggiunto il giovane e lo hanno riportato a riva. Ad attenderlo c’era giò il personale del 118. Dopo le prime cure del caso è sstato in ospedale per ulteriori accertamenti.

