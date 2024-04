Aggredisce l’arbitro prendendola per il collo: dirigente squalificato sino al 2028. Delirio durante la partita delle giovanili, la direttrice di gara salvata da un poliziotto che era tra il pubblico.

A un certo punto in campo è accaduto di tutto. Rissa tra i giocatori, quattro esplusi e un dirigente che si avvicina alla direttrice di gioco e la contesta violentemente, afferrandola per qualche istante per il collo. E’ quanto accaduto lo scorso fine settimana ad Arquata Scrivia, nell’Alessandrino, durante la partita tra Arquatese e Viguzzolese valido per il campionato provinciale Under 17.

Una gara tesa e difficile da dirigere, che a un certo punto è degenerata del tutto a seguito di una decisione arbitrale. Una decisione evidentemente non gradita prima dall’allenatore, e poi da un dirigente della Viguzzese. Il quale si è avvicinato minacciosamente all’arbitro, stringendole anche le mani al collo.

L’intervento del poliziotto

In campo era arrivato anche un poliziotto che era in tribuna. Intanto la gara veniva sospesa e la direttrice di gara mandava tutti negli spogliatoi.

Tra taccuino arbitrale e decisioni del giudice sportivo, è un bollettino di guerra. Quattro giocatori sono stati esplusi, due per parte: tre sono sospesi per quattro partite, uno per otto partite. Il tecnico “strangolatore” è squalificato fino all’ottobre del 2028, squalifiche di qualche mese per i due allenatori.

