Malore mentre pedala in bici, 83enne trovato senza vita in un fosso. Il pensionato è uscito di strada e per lui non c’è stato nulla da fare.

Secondo i primi accertamenti medico-legali, sarebbe morto a causa di un malore, e non a seguito della caduta in bici. Si tratta di un 83enne che l’altra mattina ha perso la vita lungo la strada statale di Pinasca, centro del Torinese a ridosso di Pinerolo.

L’uomo, in base alle ricostruzioni effettuate da parte delle forze dell’ordine, stava pedalando sulla sua bici sotto un sole cocente. Ma improvvisamente ha perso il controllo ed è uscito di carreggiata, finendo in un fosso.

L’intervento dei soccorritori

Per un 83enne di Villar Perosa non c’è stato nulla da fare. Scattato l’allarme, sul posto sono arrivati i soccorritori del 118 assieme ai vigili del fuoco e ai carabinieri della compagnia di Pinerolo. Gli operatori hanno trovato l’uomo ormai senza vita: secondo il medico, il decesso non sarebbe stato dovuto alla caduta, ma a un malore che ha determinato l’incidente. Il corpo è stato affidato ai familiari.

