Alpinista 41enne precipita e muore mentre cerca riparo dalla grandine. Il biellese Marco Peraldo Dan era con un amico: stavano scendendo quando sono stati sorpresi dal maltempo.

Alpinista 41enne precipita e muore mentre cerca riparo dalla grandine

Tragedi sul massiccio del Monte Bianco: ieri un alpinista biellese 41enne ha perso la vita precipitando durante la discesa. La vittima si chiamava Marco Peraldo Dan ed era originario di Tollegno. E’ morto a seguito di una caduta dalle Pyramides Calcaires, vette gemelle ai piedi del massiccio del Monte Bianco. Come riportano i colleghi di Prima Biella, con lui c’era un amico 31enne che non ha potuto far nulla per evitare la tragedia.

LEGGI ANCHE: Alpinista si fa male sul Monte Rosa, portato in salvo dall’elicottero

Sorpresi dal maltempo

L’amico, una volta portato in salvo, ha raccontato che mentre stavano scendendo dalla vetta sono stati sorpresi da un temporale. In particolare, i due sono stati sopresi da una grandinata e hanno quindi deciso di ripararsi. I due si sono quindi fermati, slegandosi e accovacciandosi in parete.

Per un momento il 31enne si è sentito sfiorare da dietro – come ha raccontato lui stesso all’Ansa -, poi girandosi non ha più visto l’amico che era appena caduto. È quindi sceso, ha avvistato lo zaino e ha chiamato i soccorsi.

Illeso, è stato portato a Courmayeur a disposizione del Soccorso alpino della guardia di finanza di Entrèves, incaricati delle operazioni di riconoscimento della vittima e della ricostruzione della dinamica dell’incidente. Il corpo senza vita di Marco Peraldo Dan è stato invece portato nella camera mortuaria di Courmayeur.

Foto da Facebook

Continua a leggere le notizie di Notizia Oggi Borgosesia e segui la nostra pagina Facebook