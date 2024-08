Alpinista si fa male sul Monte Rosa, portato in salvo dall’elicottero. Operazione difficile da parte del 118 a una quota di circa 4500 metri.

Intervento in alta quota nella mattinata di oggi, domenica 4 agosto, da prte di un elicottero del 118. L’operazione è servita a portare in salvo un alpinista che si era ferito mentre scendeva dalla Punta Nordend.

L’uomo era in cordata con un gruppo di altri alpinisti quando si è fatto male a una gamba durante una calata in corda doppia. Il trauma a una gamba gli ha impedito di procedere verso valle, e i suoi compagni hanno ritenuto indispensabile far arrivare i soccorritori.

L’intervento dell’elicottero

Per questo motivo si è alzata in volo l’eliambulanza del 118. L’equipe è sbarcata col verricello per soccorrere l’uomo: l’ha stabilizzato e lo ha portato in ospedale, dove è stato ricoverato. La complessità dell’operazione è stata elevata anche alla luce della quota alla quale si è svolta: la bellezza di 4500 metri.

Oggi ben 17 interventi

Quella di oggi è stata una giornata che i tecnici del Soccorso alpino e speleologico piemontese certamente ricorderanno a lungo. Sono stati infatti ben 17 gli interventi che hanno visto protagoniste le squadre di soccorso in quota del servizio regionale. Alcuni degli interventi hanno visto anche il supporto del servizio regionale di elisoccorso di Azienda Zero Piemonte, mentre altri si sono svolti esclusivamente con le squadre a terra.

Foto d’archivio

