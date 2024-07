Alpinista precipita nel dirupo durante la discesa e perde la vita. La tragedia sotto gli occhi dell’amico che era in quota con lui.

Con un amico aveva raggiunto la vetta del Monte Leone a 3553 metri e insieme avevano iniziato la discesa verso il Sempione. Ma qualcosa è andato storto: un’alpinista sulla cinquantina è precipitato nel dirupo sotto gli occhi del compagno di ascesa. E’ morto così nella giornata di ieri un alpinista tedesco che con un amico aveva raggiunto la vetta più alta delle Alpi Lepontine, in Ossola, al confine tra Italia e Svizzera.

E’ stato l’amico che era con lui a dare l’allarme, non potendo far nulla per avvicinarsi al compagno precipitato per decine di metri.

L’intervento dei soccorritori

In particolare, l’amico ha subito contattato i soccorsi svizzeri all numero 144. Poco dopo un elicottero dell’Air Zermatt è intervenuto sul posto e gli operatori sono riusciti a raggiungere l’alpinista caduta. Ma non ha potuto fare altro che constatare il decesso dell’uomo.

Le operazioni di soccorso sono poi state portate avanti dal Soccorso alpino e dal Soccorso alpino della Guardia di finanza, visto che l’incidente era capitato in territorio italiano. In azione anche il 118, ed è stato portato a valle anche l’amico.

Il corpo è stato portato fino a Sempione, per poi essere affidato ai familiari della vittima. Intanto sono iniziate le indagini per ricostruire con precisione la dinamica dell’inciddente e la causa della tragica caduta.

