Alpinista precipita per un centinaio di metri e muore sul Cervino. In cordata con un amico, è stato travolto da una caduta di pietre. Aveva 58 anni.

Un alpinista trentino ha perso la vita in un incidente accaduto lunedì mattina sul versante svizzero del monte Cervino. Si tratta del 58enne Adriano Bonmassar, personaggio noto nell’ambiente dell’alpinismo, tant’è che aveva all’attivo anche spedizioni himalayane. Era anche stato gestore della Malga di Revò a Proves, provincia di Bolzano.

Secondo quanto comunicato dalla Polizia cantonale del Vallese, incaricata delle indagini aperte dal Pubblico ministero, la vittima procedeva verso la vetta in cordata con un compagno, un amico anch’egli trentino, lungo la cresta dell’Hörnli. Raggiunta quota 3.650 metri, i due alpinisti sono stati sorpresi da una caduta di pietre.

L’incidente e il recupero del corpo

Come riportano i colleghi di Aosta Sera, è possibile (sono in corso accertamenti) che una roccia abbia tagliato la corda di sicurezza, trascinando Bonmassar nel vuoto per un centinaio di metri, sulla parete est della montagna. Giunti rapidamente sul luogo, i soccorsi (con l’elicottero di Air Zermatt) non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell’alpinista.

Foto d’archivio

