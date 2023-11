Altra tragedia sui binari: treno travolge un uomo a Omegna. Ancora da stabilire se si sia trattato di un incidente o un suicidio.

A pochi giorni dalla tragedia accaduta a Meina, dove una donna è stata travolta da un treno mentre camminava lungo i binari, un’altra persona perde la vita in circostranze pressoché analoghe. Questa volta si tratta di un uomo che è stato investito e ucciso da un treno in corsa nei pressi della stazione ferroviaria.

Indagini in corso

L’incidente è accaduto l’altra sera intorno alle 23, quando ormai era buio pesto. Il macchinista ha tentato una frenata all’ultimo momento, ma non si è potuto fare nulla per evitare di travolgere l’uomo.

Sul posto i soccorritori del 118, che però non hanno potuto fare altro che constatare l’avvenuto decesso dell’uomo. Presenti anche i carabinieri per i rilievi di prassi e per avviare le indagini. Da capire se si sia trattato di un gesto volontario oppure di una disgrazia. Le corse dei trani hanno avuto ritardi a seguito della tragedia.

Come accennato, si tratta di un incidente che segue solo di pochi giorni un altro caso analogo accaduto a Meina, sulle sponde del Lago Maggiore.

Foto d’archivio